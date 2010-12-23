«BILLA Украина» сегодня открыла еще один супермаркет в Киеве

Компания «BILLA-Украина», входящая в состав немецкого концерна REWE Group, сегодня открыла супермаркет по ул. Тростянецкая, 1а в Дарницком районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «BILLA Украина» Войчех ЧЕРНЕК в ходе состоявшейся накануне вечером церемонии торжественного открытия магазина, которую посетило около 200 гостей: представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, партнеры, сотрудники.

«Это наш двадцатый магазин в стране, пятый супермаркет в Киеве. Мы очень гордимся качеством наших свежих продуктов, в том числе и мяса, фруктов и овощей. Качество во всем и команда профессионалов, которые его обеспечивают – это главные преимущества BILLA», - сказал генеральный директор компании.

В ходе официального открытия заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Дмитрий МАРКОВ подчеркнул, что «европейские стандарты качества и умеренные цены – это то, что отличает международную сеть супермаркетов BILLA. Особенно приятно, что, развиваясь в Украине, BILLA предоставляет и высококачественный товар, и европейские стандарты обслуживания». «Покупая в BILLA, чувствую себя в Европе», - сказал Д. МАРКОВ, ссылаясь на свой опыт работы Послом Украины в одной из стран Европейского Союза.

Это полноценный супермаркет торговой площадью 1,72 тыс. кв.м, в нем создано около 100 рабочих мест, представлено более 10 тыс. продуктов, включая собственную марку сети – Сlever, а 13 касс способны обслужить до 6 тысяч покупателей в день.

Строительство супермаркета BILLA по ул. Тростянецкой началось в апреле 2010 года. Генеральным подрядчиком строительства объекта выступила компания «Солстрой». В рамках социальной ответственности бизнеса «BILLA Украина» возле нового супермаркета построила три детских площадки, установила ограды для избежания парковок на газонах, озеленила территорию.

Говоря о планах по развитию сети, В. ЧЕРНЕК отметил, что «BILLA Украина» намерена до 2015 года увеличить сеть до 100 магазинов разного формата. В частности, на 2011 год запланировано открытие 7 новых магазинов в Киеве и Киевской области. Также в ближайших приоритетах компании – укрепление позиций в городах-миллионниках.

«Если еще пару лет назад наш подход к формату магазинов был очень жесткий – не менее 1,5 тыс. кв.м, то сейчас мы будем более гибко подходить и к размеру, и к месторасположению и планируем инвестировать как в «магазины у дома», так и в большие супермаркеты», – уточнил он.

Генеральный директор компании считает, что такие планы по развитию сети абсолютно реальны с учетом емкости украинского потребительского рынка и большого потенциала сети, активно присутствующей в европейских странах. Для сравнения: в Болгарии, население которой составляет 7,6 миллионов, – 65 супермаркетов BILLA, в Хорватии с 5-миллионным населением – 53, а в Румынии, где проживает 21,5 миллион, - 43 супермаркета – с желто-красной вывеской BILLA.

По словам В.ЧЕРНЕКА, с 2000 года в развитие сети BILLA в Украине было инвестировано 500 млн. грн.

Справка УНИАН. «BILLA Украина» входит в состав концерна REWE. REWE было основано в 1927 году в г.Кельн (Германия). Во всей Европе REWE имеет разнообразные сферы деятельности, основной из которых является розничная и оптовая торговля продуктами питания. В Европе в компаниях группы REWE работает свыше 300`000 человек, более чем в 15000 магазинах. Сегодня BILLA – это почти 1’300 супермаркетов по всей Европе и более 1’000’000 покупателей ежедневно.

Частью группы REWE являются и 20 супермаркетов в Украине, куда REWE пришла в 2000 году, став первым западным ритейлером в нашей стране. Супермаркеты BILLA открыты в таких городах как: Киев, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Днепродзерджинск, Сумы, Одесса, Никополь, Краматорск, Мариуполь, Житомир, Кременчуг и Херсон.