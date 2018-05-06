Пятницкий: создание зоны свободной торговли в СНГ не усложнит переговоры Украины и ЕС

В 2011 году Украина реально рассчитывает выйти на завершающий этап переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли с ЕС. При этом к апрелю 2011-го планируется подписание договора о ЗСТ в рамках СНГ. Не противоречит ли одно другому, а также о конкретных сподвижках в переговорах с Евросоюзом рассказал в интервью УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий

- Валерий Тезиевич, не усложнятся ли переговоры о ЗСТ с Евросоюзом после подписания договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, если это произойдет, как и планируется, в апреле 2011 года?

А почему это должно усложнить переговоры?.. У нас есть соглашения о свободной торговле с Россией, Казахстаном, Беларусью, в целом с СНГ тоже есть. Другое дело, что оно полностью не реализовано. На сегодня реалии в мире изменились. Сейчас в рамках СНГ планируется введение правил с учетом норм Всемирной торговой организации, при этом большинство стран Содружества не являются членами ВТО, но и Россия, и Казахстан, и Беларусь находятся в процессе вступления в эту организацию. Так что, думаю, в данном вопросе проблем не будет.

- Возможно ли подписание соглашения о зоне свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной в 2011 году?

Следующий год будет очень важным для развития наших отношений с Евросоюзом, так как мы реально рассчитываем выйти на завершающий этап переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли. Пока у нас на 2011 год запланировано три раунда переговоров – в феврале, апреле и июне. Но надо учитывать, что между переговорными раундами также идет достаточно напряженная техническая работа. Если мы сможем все закончить за полгода, то появится возможность выйти на подписание соглашения. Это - достаточно объемный документ, не десятки и даже не сотни страниц, а тысячи. Я еще раз подчеркиваю, что мы не определяем дату подписания документа, а сосредотачиваемся на его содержании.

- Как скоро, после подписания соответствующего соглашения, полноценно заработает ЗСТ?

Зона свободной торговли не начинает полноценно действовать с момента подписания соглашения. Должен пройти многоэтапный процесс имплементации. Многие из тех задач, которые сегодня стоят, не могут быть реализованы за полгода или год. Поэтому предусмотрены переходные периоды, которые в некоторых случаях продлятся 3,5 или даже 10 лет.

- Предпоследний раунд переговоров прошел успешно, а последний, в декабре, похоже, осложнился. Почему?

Самые большие вызовы содержатся не столько в переговорном процессе как таковом, сколько в тех реформах, которые необходимо проводить внутри Украины.

Реализация ряда реформ началась. Может, не все они носят глобальный характер, как, к примеру, налоговая. Это - реформы институционные, законодательные, которые касаются технического, санитарного и фитосанитарного регулирования, вопросов совершенствования таможенных процедур. Все это чрезвычайно важно с точки зрения свободной торговли. Например, несколько лет назад мы не могли и мечтать об экспорте в ЕС мясной продукции. Сегодня предприятия уже проходят аудит, и в ближайшем будущем смогут поставлять свою продукцию.

Что касается сферы услуг, то тут еще больший спектр вопросов, которые надо решить для свободного движения финансовых, телекоммуникационных услуг.

- Как решается вопрос малых объемов квот, предлагаемых Евросоюзом Украине?

На сегодня это действительно один из чрезвычайно важных переговорных вопросов.

Европейцы ограничивают зерновые, мясомолочные продукты переработки, сахаросодержащие продукты – то есть, направления, по которым наши интересы пересекаются.

Квоты, которые предлагает Евросоюз, не столько малы, сколько в плане объемов потребления несущественны. С точки зрения бизнеса - это не адекватно. На сегодняшний день по пшенице квота предлагается в размере порядка 200 тысяч тонн. Сравнивая эту цифру с возможностями Украины, можно сказать, что данный объем недостаточный. Также недостаточный объем по кукурузе и сахару - приблизительно 50-70 и 10-15 тысяч тонн, соответственно. Но с другой стороны, нашим аграрным производителям пора задуматься, что экспортировать продукцию можно не только как сырье и стоит углубляться в переработку... Конечно, можно экспортировать семена подсолнечника, но это - неинтересно. Можно экспортировать подсолнечное масло - интересно, можно майонез - еще интереснее, поскольку в данном случае речь идет о промышленном производстве, а это совсем другая добавленная стоимость. Поэтому по тем направлениям, где мы можем - мы боремся за добавленную стоимость. Когда вас пытаются загнать на самый низкий сырьевой уровень, то вам это не интересно. Да, мы можем пережить квоты в 200 тыс. тонн зерна, покупателя на остальное найдем, к примеру, на Ближнем Востоке. Особых проблем не будет, продовольствие - дефицит, а завтра будет еще более дефицитным. Но нам нужны рынки, чтобы зарабатывать.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)