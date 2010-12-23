Минагрополитики прогнозирует урожай зерна более 40 млн. тонн в учетном весе

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует, что урожай зерна в учетном весе превысит 40 млн. тонн в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор департамента рынков растениеводства Министерства аграрной политики Украины Александр ДЕМИДОВ.

Он сообщил, что по данным регионов, на сегодня валовой сбор зерна составил 41,5 млн. тонн. «Я думаю, в учетном весе будет больше 40 млн. тонн зерна», - сказал А.ДЕМИДОВ.

