Минагрополитики оценивает состояние 90% озимых как хорошее и удовлетворительное

Министерство аграрной политики Украины оценивает состояние 90% озимых как хорошее и удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор департамента рынков растениеводства Министерства аграрной политики Украины Александр ДЕМИДОВ.

По его словам, на сегодня 60% озимых зерновых культур находится в хорошем состоянии, около 30% - в удовлетворительном и 10% - изреженных.

А.ДЕМИДОВ напомнил, что посевы озимых культур составили около 10 млн. га, в том числе на зерно – 8,2 млн. га. Он отметил, что несколько снизились посевы пшеницы и составили 6,5 млн. га. Рожь посеяна на площади 290 тыс. га. Рапс посеян на площади 1,08 млн. га, что примерно на 0,4 млн. га меньше прошлого года.