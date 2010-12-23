Минагрополитики прогнозирует увеличение посевов гречихи на 12% в 2011 году

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует увеличение посевов гречихи на 12% - до 240 тыс. га в 2011 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор департамента рынков растениеводства Министерства гарной политики Украины Александр ДЕМИДОВ.

«По данным регионов, посевы гречихи вырастут, потому что конъюнктура рынка показала, что необходимо увеличивать посевы», - сообщил А.ДЕМИДОВ. Он отметил, что в текущем году посевы под этой культурой составили 215 тыс. га, а в 2011 году ожидается 240 тыс. га. «Я думаю, что в следующем году такого ажиотажа с гречкой не будет», - добавил А.ДЕМИДОВ.

