Украина разрешила ввоз КРС из Франции

Украина отменила запрет на ввоз на свою территорию крупного рогатого скота из Франции. Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины, соответствующее решение принято 22 декабря 2010 г.

Как говорится в сообщении, учитывая результаты аудита системы контроля здоровья животных, в частности, что касается контроля губчатоподобной энцефалопатии крупного рогатого скота в Республике Франция, проведенного государственной службой ветеринарной медицины Украины, разрешается ввоз с территории Франции племенного КРС при условии нахождения хозяйств-поставщиков племенного КРС Республики Франция в благополучной относительно ГЭ КРС административной территории согласно требованиям МЭБ.

