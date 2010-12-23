Без обновления техники сельское хозяйство потеряет 7,5 млрд. грн. – УКАБ

Без обновления техники сельское хозяйство потеряет 7,5 млрд. грн.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» со ссылкой на президента УКАБ Алекса ЛИССИТСУ.

По словам эксперта, в этом году темпы технического обновления в сельском хозяйстве остаются на довольно низком уровне. Для изменения этих негативных тенденций активную роль в этом вопросе должно занять государство. «Если в следующем году государство не простимулирует техническое переоснащение отрасли, то потери от использования старых непродуктивных комбайнов и тракторов могут достичь 7,5 миллиардов гривень», - отмечает А.ЛИССИТСА.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день среди важнейших вызовов для АПК является техническое переоснащение отрасли. Ведь сокращение количества тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях на начало текущего года, по сравнению с концом 2000 года, составило 47% и 44%, соответственно. По словам А.ЛИССИТСЫ, ситуация усложнилась в 2009 году, когда украинский рынок сельскохозяйственной техники с 1,8 млрд. долл. США сократился более чем втрое из-за нехватки средств у производителей сельскохозяйственной продукции в период финансового кризиса. Кредитование АПК было крайне ограниченным и дорогостоящим, в основном, касалось краткосрочных займов для обеспечения ликвидности капитала. Соответственно, возможность инвестировать в новую высокопроизводительную технику была крайне ограничена.

В условиях тотальной экономии большинство аграриев пытались обходиться ремонтом старой техники, которая часто выходила из строя и приносила значительные потери урожая. «Среди зерновых комбайнов, которые все же пополнили парк техники в сельском хозяйстве в 2009 году, более 60% были подержанными, тогда как в докризисное время их доля составляла менее 40% рынка. В результате, сегодня имеем огромный спрос на высокопроизводительную технику, однако, платежеспособность этого спроса требует бюджетной поддержки», - констатирует эксперт УКАБ Роман СЛАСТЕН.

