ПНВХ планирует начать выпуск коньяка под ТМ «Жатон» в 2011 году

«Первый национальный винодельческий холдинг», один из крупнейших производителей алкогольной продукции, планирует начать выпуск коньяка под ТМ «Жатон» в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Мы начнем выпуск новой линейки коньяков «Жатон», - сообщил председатель совета директоров корпорации ПНВХ Валерий ШАМОТИЙ, комментируя планы компании на 2011 год.

Как отметила директор по производству ПНВХ Лариса ШИМЧУК, несмотря на снижение урожая винограда в 2010 году, ПНВХ запустит новую продуктовую линейку на основе украинских виноматериалов. «В самом скором времени мы приступим к реализации нового проекта. Уверена, что отличный виноматериал плюс традиционная технология производства полного цикла, применяемая в ПНВХ, позволит вывести на рынок серию новых продуктов премиального качества по доступной цене», - добавила она.

Кроме того сообщается, что в 2011 году маркетинговые инициативы ПНВХ будут связаны с ребрендингом торговой марки «Таврия» и началом работы в других сегментах рынка.

На ПНВХ полагают, что ребрендинг - необходимая мера, которая позволит модернизировать марку. Отмечается, что специалистами предприятия был произведен полный комплекс мероприятий ребрендинга – от разработки нового дизайна, закупки бутылки современной формы до качественной составляющей самого продукта.

Справка УНИАН. «Первый национальный винодельческий холдинг» является структурным подразделением корпорации «Логос» (г. Днепропетровск).

В состав холдинга входят ООО «Инкерманский завод марочных вин» (г. Севастополь), ООО «Качинский+», совхоз-завод им. Полины Осипенко и агрофирма «Черноморец» (АР Крым), АПФ «Таврия» (Херсонская обл.). Общая площадь виноградников холдинга составляет более 5,5 тыс. га.

ПНВХ является владельцем таких торговых марок, как INKERMAN, «Таврия», «Георгиевский Кавалер», «ALeXX», "San Deni".