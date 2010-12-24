Минагрополитики предоставит госгарантии на поставку аграриям комбайнов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует предоставить государственные гарантии на поставку комбайнов компании John Deere (США) с целью обеспечения сельхозпроизводителей Украины высокопроизводительной зерноуборочной техникой в рамках Национального проекта «Зерно Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании John Deere.

Согласно сообщению, в рамках реализации данного проекта запланирована поставка до 1000 единиц техники.

Инвестиционное предложение компании John Deere прошло первый этап конкурсного отбора, а именно: рассмотрение и поддержка предложения о поставках в Украину комбайнов на заседании Комиссии по координации осуществления мероприятий, связанных с реализацией инвестиционных проектов в аграрном секторе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

На сегодня, согласно требованиям государственной экспертизы проектов, которым предоставляется поддержка государства, Институтом инновационного провайдинга Национальной академии аграрных наук Украины разработан бизнес-план инвестиционного проекта «Обеспечение сельхозтоваропроизводителей Украины высокопроизводительной зерноуборочной техникой компании John Deere в рамках Национального проекта «Зерно Украины» и направлен на рассмотрение в соответствующие государственные органы, определенные Программой деятельности Кабинета Министров Украины.

Сообщается, что реализация данного проекта станет первым шагом технической модернизации, покрывая около 15% от общей потребности.

Справка УНИАН. Корпорация John Deere – мировой лидер по производству сельскохозяйственного оборудования, крупнейший производитель строительной и лесозаготовительной техники, а также техники по уходу за парками и газонами. Компания основана в 1837 году и на сегодняшний день имеет 70 заводов и конструкторских бюро по всему миру. Представительства John Deere расположены в более чем 160 странах мира. В 2008 году компания приняла решение об открытии своего представительства в Киеве с целью расширения дилерской и сервисной сети в Украине. Продажа и обслуживание техники компании John Deere налажены через сети партнеров-дилеров ЗАО «Компания «Райз», компания «Агротек», ПАПК «Тачанка», ООО «Механи К».