Кабмин ввел квоту на экспорт кукурузной патоки в Беларусь до конца 2011 года

Кабинет министров Украины ввел квоту на экспорт патоки крахмальной кукурузной в Беларусь.

Соответствующее постановление (№1172 от 22 декабря т.г.) размещено на сайте правительства.

Объем квоты до 31 декабря 2010 года составляет 2.5 тыс. тонн, до 31 декабря 2011 года – 5,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, объем квот установлен в соответствии с условиями соглашения между Министерством экономики Украины и Белорусским государственным концерном по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции о регулировании поставок в Республику Беларусь крахмальной патоки из Украины.