Новогоднее застолье: в ассортименте – фальсификат, консерванты и опасные соли…

Шампанское и крепкие горячительные напитки, оливье, шуба, нарезка рыбная и мясная, сыр, икорка, а на десерт – мандарины, шоколад и кофе. Это, конечно, не полный перечень новогоднего меню, да и в традиционных с советских времен салатах давно другие ингредиенты – ананасы, морепродукты и оливки, но убранство стола не становится скудней, несмотря на все кризисные перипетии. А рацион украинца говорит о состоянии экономики страны намного больше, чем показатели роста средней зарплаты населения, объемов депозитов в банках и ВВП. Если сравнивать "пищевые данные" 2000-ого и уходящего года, то сейчас мы едим лучше, чем 10 лет назад, но хуже, чем перед кризисом. Однако это не значит, что на праздничный стол мы не раскошелимся. Обязательно постараемся – а ну все к чертям!

Правительство нас подбадривает – роста цен на продукты питания в предновогодний период не будет. Так, заместитель министра экономики Михаил Русинский заявил: «В настоящее время мы видим динамику, которая позволяет говорить о том, что скачков цен перед Новым годом не будет. Ресурсов достаточно для того, чтобы цены были стабильны».

По его словам, и меры соответствующие принимаются. Руководителям областных администраций рекомендуется проводить ярмарки, где у товаропроизводителей будет возможность непосредственно продавать свою продукцию покупателю. «Также необходимо следить, чтобы производители не нарушали те ограничения, которые предусмотрены законодательством, это и в отношении торговых надбавок, и механизма декларирования оптово-отпускных цен», - сказал замминистра. Кроме того, местным властям предложили стимулировать завоз в регионы продукции, снижать стоимость аренды торговых площадей и т.д.

Между тем, по данным Минагропрода, за последнюю декаду декабря в Украине особенно выросли цены на хлеб, молоко и овощи, незначительно – на масло как сливочное, так и подсолнечное, яйца, сахар и прочее. Цифры не хочется приводить, т.к. все отлично знают, независимо от госстатистики, как выглядит реальная картина – и как только жить, слышишь со всех сторон в магазине и на рынке…

Да ладно цены, было бы качество. Но выводы специалистов Госпотребстандарта, проверивших новогодние товары, шокирует. Начнем с продуктов питания. По словам начальника научно-исследовательского центра испытаний продукции Владимира Семеновича, во всех проверенных более 30 наименованиях изысков кулинарии из отделов крупных супермаркетов — в салатах, фаршах, мясных и рыбных продуктах - выявлена кишечная палочка(!)

Проверялся Госпотребстандартом не только вышеперечисленный харч, аудиту подверглись колбасные и кондитерские изделия, минеральные воды, игрушки и еще много чего. К примеру, в икре, причем 1 сорта, доля химсолей и консервантов зашкаливает. В масле «днем с огнем» не сыщешь растительные жиры, колбаса и сосиски изобилуют консервантами и несоответствующими рецептуре ингредиентами.

Горячительные напитки не лучше. Так, виски шотландские напичканы химическими соединениями, нехарактерными для спирта этилового, а в винах полно сахара не виноградного происхождения, т.е. – фальсификат. Так что, оставайтесь бдительными, чтобы соответствовать главному тосту застолья – будьте здоровы… и не только в новом году.

Результаты проверки Госпотребстандарта:

№п/п Назва продукції Назва показника, що контролювався Виявлені порушення 1 2 3 4 1. Ікра горбуші солено морожена Склад Містить харчові добавки, які не дозволені чинним законодавством України (сіль яблучної кислоти та сорбіт (Е 420). 2. Філе пангасіуса газуроване, В`єтнам Масова частка глазурі 23,8%, замість не більше 20% згідно маркування 3. Крекер «Брезель з сіллю» Терміни придатності Згідно НД - не більше 4-х місяців; зазначено - 6 місяців 4. Печиво цукрове перешароване начинкою «Цяточка» Термін придатності Згідно НД - не більше 3-х місяців; зазначено - 5 місяців 5. Печиво «Десняночка» Склад продукту Повинно бути: борошно вищого ґатунку, борошно вівсяне, цукор, маргарин, повидло, солодовий екстракт, кориця, ванілін, сода, мак Зазначено: борошно вищого ґатунку, цукор, маргарин, борошно вівсяне, повидло, мак, сода, сіль, кориця 6. Ковбаса сиров`ялена вищого ґатунку «Махан» Строк придатності до споживання: Згідно НД - 45 діб; зазначено - 120 місяців 7. Конина с/в «Наш Продукт» Строк придатності до споживання Згідно НД - 35 діб; зазначено - 60 місяців 8. Бастурма с/в «Наш Продукт» Строк придатності до споживання Згідно НД - 29 діб; зазначено - 60 місяців 9. Вино біле сухе «Совіньон Блан/Шардоне Органолептичні показники Наявність осаду та сторонніх включень, у вигляді пластинок та пластівців 10. Шампанське України напівсолодке біле «Радянське Преміум Органолептичні показники Наявність сторонніх включень, у вигляді шматочків скла). 11. Ковбаски гриль «Мисливські», н/ф охолоджені Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок (коліформи)). 12. Салат "Пікантний" Склад Містить компоненти, які не передбачені ТУ та рецептурою 13. Кисломолочний продукт "Лактіум", 2,5% жиру Мікробіологічні показники Наявність плісняви та дріжджів, що не допускається 14. М`ясо птиці механічного обвалювання Фізико-хімічні показники Масова часта білку, масова частка та розміри кісткових включень 15. Даніш "Вишня" (хлібобулочний виріб) Мікробіологічні показники Наявність бактерій групи кишкової палички 16. Ковбаса "Салчичон Кумар Екстра" Склад Поверхня оброблена консервантами Е-215, Е217, використання яких в Україні не дозволено 17. Сосиски "Вуді класико міні" Склад Присутні харчові добавки Е450, Е452, Е301, Е250, які не зазначені у маркуванні та специфікації виробника 18. Кекс сирний Склад Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою 19. Кекс Пічпіт Склад Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою 20. Тістечко "Сюрприз" з начинкою із сиру Склад Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; масова частка жиру в порахунку на суху речовину 21. Дитяче харчування "Детолакт-1 плюс" Маркування складу продукту Не зазначено ряд інгредієнтів, які фактично входять до складу продукту 22. Дитяче харчування "Детолакт-біфідус" Маркування складу продукту Не зазначено ряд інгредієнтів, які фактично входять до складу продукту 23. Дитяче харчування "Детолакт" Маркування складу продукту Не зазначено ряд інгредієнтів, які фактично входять до складу продукту 24. Пиво безалкогольне світле пастеризоване "перша при ватна броварня" Фізико-хімічні показники Кислотність 25. Салат Капуста по-корейськи" Фізико-хімічні показники, маркування Масова частка солі 6,3%, згідно НД - 1,5-3,5% вміст консерванту бензоату натрію 0,017%, згідно НД - не більше 0,01%. У маркуванні консервант не зазначений 26. Салат "Квасоля по-корейськи" Фізико-хімічні показники; Маркування Масова частка солі 4,8%, згідно НД - 1,5-3,5% вміст консерванту бензоату натрію 0,042%, згідно НД - не більше 0,01% У маркуванні консервант не зазначений 27. Торт "Пражський" з масляним кремом Фізико-хімічні показники Виявлено жири немолочного походження у кількості понад 95% від загального вмісту жиру 28. Молоко незбиране згущене з цукром Фізико-хімічні показники Виявлено жири немолочного походження у кількості понад 95% 29. Стек сома (продукція кулінарна з риби) Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок; завищена кількість мікроорганізмів - 105 КУО, згідно НД - не більше 104 КУО 30. Форель (продукція кулінарна з риби) Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок; завищена кількість мікроорганізмів - 105 КУО, згідно НД - не більше 104 КУО 31. Товстолоб (продукція кулінарна з риби) Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок; завищена кількість мікроорганізмів - 105 КУО, згідно НД - не більше 104 КУО 32. Сиркова маса з родзинками Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається 33. Бутерброд з м` ясом Мікробіологічні показники; Склад продукту Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 34. Піца "Екзотика" Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 35. Піца "АШАН" Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 36. Фарш свинячий Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 37. Напівфабрикат кулінарний "Піца Салямі" Фізико-хімічні показники Занижена масова частка начинки: 42,8%, згідно НД - не менше 45,5 38. Напівфабрикат кулінарний "Піца заморожена Салямі" Фізико-хімічні показники; Мікробіологічні показники Занижена масова частка начинки: 42,8%, згідно НД - не менше 45,5; виявлені бактерії групи кишкових паличок 39. Напівфабрикат кулінарний "Піца заморожена з шинкою та грибами" Фізико-хімічні показники; Занижена масова частка начинки: 42,8%, згідно НД - не менше 45,5

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Нина Сорока (УНИАН)