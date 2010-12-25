Завтра в Украине ожидается плюсовая температура и дождь с мокрым снегом

Погода на территории Украины завтра, 26 декабря, существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западной части снег и мокрый снег, ночью местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метели; температура на протяжении суток 0-5° мороза, в Карпатах до 10° мороза.

На остальной территории небольшой дождь (днем в северных и большинстве центральных областей с переходом в мокрый снег), лишь в восточной, а ночью и южной части без существенных осадков; температура на протяжении суток 0-5° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 5-10°; в Крыму ночью 7-12°, днем 11-16° тепла.

Ночью и утром в Украине, кроме запада и севера, местами туман, на дорогах северной части местами гололедица. Ветер юго-западный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области небольшой дождь, днем с переходом в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем по области 0-5° тепла, в Киеве - ночью и днем 0-2° тепла.