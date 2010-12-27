Украинское солодовое пиво будет импортироваться в Беларусь по разовым лицензиям

Импорт в Беларусь украинского солодового пива с 1 января 2011 года до 31 декабря 2012 года будет осуществляться по разовым лицензиям.

Соответствующее постановление принял Совет Министров Беларуси 21 декабря т.г.

Согласно документу, размещенному на сайте Совмина РБ, разовые лицензии выдаются Министерством торговли по согласованию с концерном "Белгоспищепром" в порядке, аналогичном установленному Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами, в отношении к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами.

Совмин Беларуси поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Секретариат Интеграционного комитета ЕврАзЭС и Комиссию Таможенного союза о принятии данного постановления.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля т.г. Министерство иностранных дел Беларуси начало расследование в целях применения антидемпинговых мер в отношении импорта на таможенную территорию Республики Беларусь пива солодового происхождением из Украины.

В 2007 г. Украина поставила в Беларусь 1,757 млн. дал пива на сумму 7,360 млн. долл., в 2008 г. – 4,237 млн. дал на сумму 17,763 млн. долл., в 2009 г. – 4,277 млн. дал пива на сумму 16,594 млн. долл.

Доля украинского пива в общем объеме импорта возросла в 2009 г. до 32,6% с 18,7% в 2007 г.

Расчетная средняя нормальная цена украинского пива в октябре 2009 г. составила 0,42 долл. за 1 л на условиях EХW - завод изготовитель /без НДС и акцизов/. Средняя экспортная цена на пиво при его поставках из Украины в Беларусь на условиях DAF – граница Республики Беларусь/Украины в октябре 2009 г. составила 0,381 долл. за 1 л, тогда как средневзвешенная цена пива, импортируемого в Беларусь из других государств в 2009 г., – 0,58 долл. за 1 л.

По данным заявителя, в 2009 г. демпинговая маржа по солодовому пиву составила 11,5%.

В середине августа Министерство торговли Беларуси объявило о намерении сократить импорт пива, в первую очередь из Украины.

До 2015 года в Беларуси запланировано уменьшить долю импортного пива с 30% до 5%, при том, что украинское пиво держит 10% на белорусском рынке.