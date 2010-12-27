В Крыму объем реализации зерна сократился на 21% - до 519 тыс. тонн

В январе-ноябре т.г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма (кроме малых) реализовано по всем направлениям 518,6 тыс. тонн зерновых культур, что на 20,9% меньше в сравнении с январем-ноябрем прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 282,1 тыс. тонн (на 29,3% меньше), ячменя - 183,7 тыс. тонн (на 14,9% меньше), кукурузы - 9,7 тыс. тонн (в 2,4 раза больше).

В январе-ноябре средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 1141,9 грн. за 1 тонну, в том числе на пшеницу - 1144,2 грн. за 1 тонну (в январе-ноябре 2009 г. соответственно 936,6 грн. и 858,9 грн. за 1 тонну).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-ноябре 2010 г. сложилась на уровне 1056,2 грн. за тонну, что на 22,8% больше, чем в январе-ноябре 2009 г. В том числе средняя цена реализации пшеницы составила 1024,8 грн. за 1 тонну пшеницы, или на 29,6% больше, чем в январе-ноябре 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2010 г. сельхозпредприятия Крыма реализовали по всем направлениям 481,3 тыс. тонн зерновых культур, что на 21,3% меньше в сравнении с январем-октябрем прошлого года.