«ВТБ Банк» предоставил молочной компании «Галичина» кредит на 160 млн. грн.
«ВТБ Банк» (Киев) предоставил ЗАО «Галичина» (Львовская обл.), крупной украинской молочной компании, кредит на сумму 160 млн. грн. сроком на 4 года под 17% годовых.
Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте ГКЦБФР.
Соответствующий договор был подписан 23 декабря 2010 года.
Кредитные средства в сумме 133,433 млн. грн. будут использованы на рефинансирование задолженности по кредитам банков: «Райффайзен Банк Аваль» – 91,124 млн. грн., «Фольксбанк» – 4,446 млн. грн., «Проминвестбанк» – 5,37 млн. грн., АКБ «Львов» – 542,752 тыс. грн., Банк инвестиций и сбережений – 31,95 млн. грн.
На пополнение оборотных средств будет направлено 26,6 млн. грн.
Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» (Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.
На 1 октября 2010 года активы банка составили 30,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,206 млрд. грн., обязательства – 28,644 млрд. грн., собственный капитал – 2,183 млрд. грн.
За январь-сентябрь 2010 года убыток «ВТБ Банка» составил 130,558 млн. грн.
Уставный капитал банка по состоянию на 18 ноября 2010 года составил 5,416 млрд. грн.
Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,97% акций ПАО «ВТБ Банк».
ЗАО "Галичина" (Львовская обл.) основано в 1998 г. Производит продукцию под торговыми марками "Галичина", "Чабаны", "Молочар".
По данным компании, в 2009 году ее доля на рынке цельномолочной продукции Украины составляла 9%, в І квартале 2010 года – 11,26%.
В марте 2010 года "Галичина" сообщила о начале переговоров с кредиторами о реструктуризации задолженности по банковским кредитам и облигационным займам серий "А", "В" и "С" путем обмена на облигации новой серии. С целью удовлетворения требований всех кредиторов и инвесторов компания разрабатывала консолидированную программу реструктуризации задолженности своих долговых обязательств на общую сумму около 153 млн. грн.