"Хлеб Инвестбуд" экспортирует 1 млн. т зерна по межправительственным соглашениям

ООО "Хлеб Инвестбуд" намерено экспортировать 1 млн. тонн зерна в рамках межправительственных соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ООО "Хлеб Инвестбуд" Роберт БРОВДИ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мы представляем государственную компанию и как госкомпания по поручению

правительства выполняем межправительственные соглашения", – сказал он.

По словам Р.БРОВДИ, поставки зерна, в частности кукурузы и продовольственной пшеницы, осуществляются в том числе в Россию, Армению и Грузию.

Глава ООО "Хлеб Инвестбуд" не исключает, что объем экспорта зерна может быть увеличен, поскольку в настоящее время Украина ведет переговоры с рядом стран о заключении соответствующих межправительственных соглашений.

Он уточнил, что в настоящее время компания закупает на внутреннем рынке продовольственную пшеницу по 1650-1750 грн./т, кукурузу – по 1500-1550 грн./т.