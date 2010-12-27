В Житомирской обл. подорожали гречка, молоко и сметана

На потребительском рынке Житомирской области за 11 месяцев текущего года по сравнению с началом года больше всего подорожали гречка, молоко и сметана.

Об этом УНИАН сообщили Главном управлении экономики Житомирской облгосадминистрации.

Согласно данных мониторинга, на начало декабря этого года цены на макаронные изделия выросли в среднем на 6%, гречку - на 123,5%, на вареные колбасы - на 4%, на молоко - на 27%, на сметану - на 22%.

Сливочное масло подорожало на 16,5%, цены на хлеб из муки высшего сорта выросли на 8,4% , а хлеб пшенично-ржаной - на 8,7%.

Вместе с тем снизились в цене: рис - на 6%, свинина – на 2,6%, сало – на 18,3 %, яйца куриные – на 18%.

Среди непродовольственных товаров и услуг на 5,1% возросла стоимость ювелирных изделий, каменный уголь подорожал на 4,0%, телевизоры - на 6,5%, обогреватели - 7,5%, цветы - на 5,4%.

Снижение цен наблюдалось на услуги санаторно-курортных учреждений - на 6,3%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен по Житомирской области в декабре 2010 года составил 108,6%, с начала года – 107,2%.