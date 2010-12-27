Аграрии Житомирской области приобрели 13 тыс. тонн минудобрений

Сельхозпредприятия Житомирской области на середину декабря т. г. для посева яровых культур в 2011 году приобрели 13 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 4 тыс. тонн, или почти в 1,5 раза, больше прошлогоднего.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Кроме того, в регионе для проведения следующей весной комплекса весенне-полевых работ для защиты растений от болезней, вредителей уже закуплено больше 29 тонн пестицидов, что на 20 тонн больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Напомним, что в Житомирской области этой осенью во всех категориях хозяйств площади под озимыми под урожай 2011 года увеличены к аналогичному прошлогоднему периоду на 3% - до 154 тыс. га.

В сельхозпредприятиях площади под озимыми под урожай 2011 года увеличены к аналогичному прошлогоднему периоду на 2,8 тыс. га - до 121,5 тыс. га, из которых пшеницей засеяно 78,7 тыс. га, рожью - 37,3 тыс. га, ячменем - 2,9 тыс. га , тритикале - 2,7 тыс. га. Озимый рапс хозяйствами области посеян на площади 23,8 тыс. га.