Садоводы Житомирской области получили 2 млн. грн.

Аграрии Житомирской области получили из государственного бюджета 2 млн. грн. для разития садоводства

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что указанные средства перечислены аграриям региона в рамках государственной Программы закладки и присмотра за молодыми садами, виноградниками в 2010 году.

Также сообщается, что Министерство аграрной политики и продовольствия направило животноводам Житомирской области средства госбюджета для выплаты кредиторской задолженности за прошлый год по программе "Бюджетная животноводческая дотация" в сумме 1 млн. 996,6 тыс. грн.

Кроме того, по финансируемой из госсредств общегосударственной программе "Селекция в животноводстве и птицеводстве" хозяйствам региона – субъектам племенного дела в животноводстве с начала года поступило 2,131 млн. грн.