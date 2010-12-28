Мандарин продолжает вытеснять апельсин с украинского рынка

По информации «АПК-Информ: овощи и фрукты», мандарин продолжает укреплять свои позиции самого популярного фрукта цитрусовой группы на украинском рынке. Особенно показательными являются показатели предновогоднего периода, когда продажи цитрусовых вырастают в несколько раз по отношению к среднегодовому уровню, отмечают эксперты проекта.

Сообщается, что в настоящее время на оптовых рынках Украины предложение мандарина в несколько раз превышает предложение апельсина. Кроме того, немаловажно, что цены на мандарин в среднем на 5-7% ниже, чем на апельсин, что делает его более привлекательным для потребителей в условиях кризиса.

По мнению экспертов, прорыв мандарина в последние годы обусловлен увеличением ассортимента и расширением географии поставок. Если в советские времени мандарин поставлялся почти исключительно из Грузии, то сейчас большие объемы этого фрукта поставляются также из Турции, Пакистана, Испании, Италии, Аргентины, Греции, Израиля, Египта, Кипра и ЮАР. Меньшие объемы ввозятся из Португалии, Китая, Марокко, Уругвая и даже Перу и Сирии.

Особым спросом среди украинцев пользуются бессемянные сорта мандарина с легко отделяющейся кожурой. Кроме того, все чаще украинские потребители различают «мандарин», «танжерин» и «клементин», о чем свидетельствует то, что розничные торговцы стали активно пользоваться данными названиями.