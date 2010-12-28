Цены на плодоовощную продукцию резко выросли в преддверии праздников – эксперты

Плодоовощной индекс «АПК-Информ: овощи и фрукты» показывает, что за предыдущую неделю стоимость плодоовощной корзины украинского потребителя выросла сразу на 6%. Таким образом, за последний месяц рост стоимости основного набора овощей и фруктов достигал 18%, - сообщают эксперты.

За неделю с 20 по 27 декабря 2010 г выросли цены на все три основные категории овощей и фруктов: тепличные овощи, традиционные овощи, картофель и фрукты. Наибольшее влияние на рост стоимости плодоовощной корзины оказали тепличные овощи, которые подорожали за неделю на 21%, в том числе, огурцы – сразу на 44%. Фрукты подорожали на 3%, а традиционные овощи – на 1%.

Уже традиционно, перед новогодними праздниками ничего не дешевело. Из традиционных овощей продолжала дорожать капуста, где производители, пользуясь ажиотажем вокруг этого товара, не упустили возможность поднять цены. Среди фруктов дорожали пользующиеся в это время спросом апельсины, мандарины и бананы.

По прогнозам экспертов «АПК-Информ: овощи и фрукты», на текущей неделе цены на плодоовощную продукцию достигнут своего пика, после чего возможно незначительное их снижение.