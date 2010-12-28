В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на вторник из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Как сообщила пресс-служба ведомства, 28 декабря на полуострове прогнозируются сильные дожди. Спасатели также информируют, что проезд по крымским дорогам обеспечен. Как сообщало агентство, в соседней с Крымом Херсонской области на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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