В Крыму больше всего подорожали алкоголь, табачные изделия, овощи, хлеб

В Крыму за январь-ноябрь т.г. больше всего подорожали алкогольные напитки, табачные изделия, овощи и хлеб, подешевели - яйца. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, в целом за 11 месяцев текущего года продукты питания в Крыму подорожали на 10,1%. В частности, на 17,7% возросли цены на овощи, на 16,2% - хлеб и хлебопродукты (в том числе крупы подорожали на 62,6%), на 14,6% - молоко и творог, на 11,9% - масло и жиры, на 10,9% - сахар, на 5,7% - рыба и рыбопродукты, на 5,1% - безалкогольные напитки, на 3,8% - мясо и мясопродукты, на 2,6% - фрукты.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 26,3%, в том числе алкогольные напитки - на 10,7%, табачные изделия - на 39,2%.

При этом за 11 месяцев в Крыму из основных продуктов питания подешевели только яйца - на 14,5%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 10,6% обусловлен в первую очередь удорожанием природного газа в 1,5 раза.

В сфере охраны здоровья цены возросли на 2,9%, что, в основном, обусловлено повышением стоимости санаторно-курортных услуг на 9,1%.

Услуги транспорта подорожали на 5,9%, в основном, за счет роста цен на бензин и повышения стоимости при перевозке автодорожным пассажирским транспортом на 7,3%.

На 7,6% и 7,5% соответственно увеличилась стоимость услуг учреждений образования, а также услуги ресторанов и гостиниц, на 3,2% - услуги отдыха и культуры.

Одновременно отмечено снижение цен на услуги связи на 8,0%, в том числе на 8,2% подешевели услуги телефонной связи.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в ноябре 2010 г. больше всего подешевели цитрусовые, подорожали - бананы и маргарин. В целом в ноябре в автономии продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,2%. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в АРК в ноябре 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%; за 11 месяцев -108,4%.