Крымский парламент утвердил Программу развития села

Верховная Рада Автономной Республики Крым утвердила Программу развития села в АРК на период до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на внеочередной сессии крымского парламента 28 декабря.

В соответствии с пояснительной запиской к принятому постановлению, необходимость разработки Программы обусловлена такими факторами, как "недостаток собственных финансовых оборотных средств и сложности доступа к кредитным ресурсам, как вследствие отсутствия залога, так и высокого уровня процентных ставок банков; физический и моральный износ основных производственных фондов; низкая продуктивность сельскохозяйственного производства в результате невозможности проведения комплекса агротехнических мероприятий из-за отсутствия финансовых ресурсов; отсутствие долгосрочного кредитования и инвестиций; слабо развитая рыночная инфраструктура, в частности система сбыта и хранения сельскохозяйственной продукции; упадок социальной сферы в сельской местности".

Основной целью Программы является обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке, обеспечение АРК достаточными объемами производимой сельскохозяйственной продукции и продуктами питания, возрождение социальной сферы села для жизнедеятельности сельского населения, обеспечение продовольственной безопасности страны, роста доходов сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в пределах средств государственного бюджета Украины, бюджета АРК, местных бюджетов, предусмотренных на соответствующий год, средств инвесторов, привлекаемых для реализации конкретных инвестиционных проектов, кредитных ресурсов и оборотных средств предприятий, а также других источников, не запрещенных законодательством Украины.

На 2011 год из бюджета АРК запланировано выделить 5,2 млн. грн. на финансирование трех мероприятий Программы. "В том числе 10 тыс. грн. на поощрение передовых комбайновых экипажей, 1,2 млн. грн. на поддержку индивидуального жилищного строительства на селе "Собственный дом", 4 млн. грн. на удешевление затрат по подаче воды для сельского населения", - сообщил министр АПК Крыма Олег ФАРИН. По его словам, в течение пятилетнего срока действия Программы планируется выделить из бюджета Крыма на реализацию вышеуказанных мероприятий агропромышленного комплекса 31,5 млн. грн.

Министр отметил, что при условии своевременного финансирования и выполнения мероприятий Программы, планируется достигнуть увеличения объемов производства валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году на 7,7%; повысить эффективность и увеличить объемы производства продукции растениеводства, животноводства, поголовья скота.