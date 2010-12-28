В Крыму урожай подсолнечника составил 36,2 тыс. тонн

В Крыму в 2010 году, по предварительным данным, валовой сбор подсолнечника увеличился на 18,0 тыс. тонн, или на 98,9%, и составил 36,2 тыс. тонн (в весе после доработки).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, при этом в текущем году урожайность подсолнечника составила 13,7 ц с 1 га (2009 г. - 8,6 ц с 1 га).

Как сообщал УНИАН, в Крыму в 2009 году урожай подсолнечника уменьшился на 36,4% и составил 18,2 тыс. тонн, в 2008 году - увеличился на 73,3% и составил 28,6 тыс. тонн.