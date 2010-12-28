В Крыму валовой сбор винограда уменьшился на 11%

В Автономной Республике Крым в 2010 году валовой сбор винограда составил 111,9 тыс. тонн, что на 10,7% меньше, чем в 2009 году (125,3 тыс. тонн).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, при этом урожайность винограда в Крыму составила 47,0 ц с 1 га (2009 г. - 51,7 ц с 1 га).

Вместе с тем, в 2010 г. в Крыму валовой сбор плодов и ягод увеличился по сравнению с предыдущим годом на 49,9% и составил 115,6 тыс. тонн (2009 г. - 77,1 тыс. тонн). Урожайность при этом увеличилась с 55 ц/га в 2009 году до 84,6 ц/га в 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в 2009 году валовой сбор винограда составил 125,3 тыс. тонн, что на 7,2% больше, чем в 2008 г. Валовой сбор плодов и ягод уменьшился по сравнению с 2008 г. на 27,1% и составил 77,1 тыс. тонн.