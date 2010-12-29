В Херсонской области планируют развивать проект «Зеленые хутора Таврии»

В Херсонской области зеленый туризм планируют развивать в рамках проекта «Зеленые хутора Таврии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК вчера во время презентации проекта в Херсоне.

Проект, реализация которого уже частично началась, предусматривает создание целостного туристического комплекса в Голопристанском районе на территории Великокардашинского сельского совета между Кардашинскими озерами.

Структурно комплекс объединит 45 хуторов, расположенных на островах в радиусе нескольких километров, соединенных грунтовыми дорогами и каналами. Центральной точкой проекта будет хутор «Чайка», который уже несколько лет эффективно работает на рынке предоставления услуг зеленого туризма. Предполагается, что хутора будут различаться по тематике – Кузнечный, Гончарный, Казацкий, Рыбацкий, Сказочный, Цыганский и другие. По состоянию на конец текущего года созданы и функционируют 10 хуторов.

За первые два года развития проекта на трети островов предполагается создать инфраструктуру комплекса – дороги, каналы, мосты, провести водоснабжение, электроснабжение. Будет создано до 60 рабочих мест (на данный момент уже создано 17 рабочих мест). К началу туристического сезона 2011 года планируется, что комплекс будет принимать до 500 туристов в день, и общая пропускная способность хуторов в год должна составить до 22 тыс. (в 2010 году имеющуюся часть комплекса посетили 10 тыс.туристов). В 2010 году сумма налогов, уплаченных комплексом, составила 99,6 тыс. грн.

Также в рамках проекта планируется организация туристических маршрутов из комплекса «Зеленые хутора Таврии» в другие туристические объекты области: биосферный заповедник «Аскания-Нова», заповедник «Буркуты», песчаную арену «Алешкинская пустыня», Черноморский биосферный заповедник и другие.

По словам губернатора Н.КОСТЯКА, проект такого типа впервые реализуется в области, но, в случае его удачной реализации, отработанный формат работы комплексов зеленого туризма будут развивать и в других районах.

Также, по мнению Н.КОСТЯКА, активное развитие зеленого туризма уже привело к дефициту квалифицированных кадров, поэтому решение данного вопроса он видит в открытии в Херсонском государственном университете факультета по подготовке специалистов в области туризма и гостиничного бизнеса.