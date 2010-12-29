СБУ завершила расследование уголовного дела в отношении шести должностных лиц КГГА

Следственный отдел Управления СБУ в г. Киеве завершил досудебное следствие по уголовному делу по обвинению двух руководителей и 4-х специалистов Киевской городской государственной администрации по признакам преступлений, предусмотренными ч.2 ст. 362, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, досудебным следствием по делу установлено, что госслужащие, находясь в сговоре и в нарушение своих должностных инструкций, совершили несанкционированные изменения в автоматизированной системе «Обращения граждан». Чиновники регистрировали задними числами заявления подставных лиц о выделении им земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищных и хозяйственных зданий, а также способствовали в мошенничестве, вследствие чего значительное количество земельных участков были незаконно оформлены в интересах третьих лиц.

Принятыми во время расследования мерами Управлением СБУ в г. Киеве пресечено нанесение ущерба территориальному обществу столицы на сумму свыше 15 млн. грн.

Данное уголовное дело с обвинительным заключением, которое напечатано на свыше 500 листах, следственным отделом столичного Управления СБУ направлено в прокуратуру Киева. Теперь дело передано в суд.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2010 года СБУ возбудило девять уголовных дел в отношении должностных лиц КГГА и Киевского городского совета. Общая сумма нанесенного ущерба по уголовным делам, который расследуется по фактам совершения преступлений, составляет свыше 25 млн. грн.