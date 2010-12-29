В Сумской области принята Программа развития АПК на 2011-2015 гг.

Власти Сумской области разработали и приняли инновационную Программу развития агропромышленного комплекса на 2011 - 2015 годы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Отмечается, что программа была представлена во время заседания рабочей группы по вопросам развития АПК региона на 2011 г. при участии заместителя председателя Сумской ОГА Сергея СЛЫЗЬКОГО в Сумском Национальном аграрном университете.

Ее целью является обеспечение стабильной доходности отрасли за счет повышения эффективности производства, использования инновационных технологий и привлечения ресурса планового рынка.

«Основой развития сельскохозяйственного производства в следующем году станет создание и развитие кластеров (зернового, свеклосахарного, молочного и свиноводства), что существенно повлияет на повышение эффективности работы как отдельно взятых отраслей, так и всего агропромышленного комплекса области», - отметил С.СЛЫЗЬКОЙ.

По его словам, среди приоритетов Сумщины на следующий год – строительство и реконструкция 3 молочных комплексов, 5 доильных залов и 8 молокопроводов, комплекса по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, 2 свинокомплексов и птицеводческого комплекса, строительство элеваторов в Сумском, Краснопольском и Конотопском районах, развитие сельских территорий, а также создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности.