Спецрасследование относительно импорта в Украину минудобрений прекращено

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) прекратила специальное расследование относительно импорта сложных минеральных удобрений независимо от страны происхождения без применения ограничительных мер.

Согласно официальному сообщению комиссии, размещенному в "Урядовом курьере" (№245 от 29 декабря), данное решение МКМТ приняла в отношении минеральных удобрений с содержанием трех питательных элементов: азота, фосфора, калия с содержанием азота более 10%, независимо от страны происхождения и экспорта, 28 декабря.

Решение вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2010 года решением Межведомственной комиссии по международной торговле на основании заявления Союза химиков Украины было возбуждено специальное расследование в отношении импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием питательных элементов: азота, фосфора, калия, содержащих более 10% азота, независимо от страны происхождения и экспорта.

Решение было принято на основании информации, которая содержалась в заявлении Союза химиков Украины за период со второго полугодия 2008 года по первое полугодие 2009 года, а именно: наличие увеличения импорта в Украину минеральных удобрений – темпы роста составили в абсолютных показателях 12,5%; наличие причинения значительного вреда заявителю – объемы производства сократились на 49,6%, объемы продаж на внутреннем рынке Украины сократились на 34,7%, убытки от продажи на внутреннем рынке Украины увеличились в 1000 раз; наличие причинно-следственной связи между фактом роста объемов импорта в Украину и причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю.