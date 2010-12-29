Кабмин разрешил Аграрному фонду выступить поручителем по кредитам

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду при условии согласования с Министерством аграрной политики и продовольствия выступить имущественным поручителем по кредитам, привлеченным в банках государственным предприятием (ГП) "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Об этом говорится в постановлении КМУ от 6 декабря 2010 г. №1181.

Согласно постановлению, размер государственного имущества (зерна), которое передается для обеспечения выполнения обязательств по кредитам, не должен превышать 60% объема каждого объекта государственного ценового регулирования, определенного законодательством.

При этом указанное имущество оценивается по закупочным ценам в установленном законодательством порядке.