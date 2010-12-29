ЕС выделил Украине грант на 12 млн.евро для преодоления барьеров в торговле

Европейский Союз перечисляет 12 млн. евро грантовых средств в государственный бюджет Украины на поддержку мероприятий по преодолению барьеров в торговле и повышение безопасности продукции путем совершенствования технического регулирования.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, эта выплата осуществлена в пределах обязательств, предусмотренных Соглашением о финансировании между Европейским Союзом и правительством Украины от 21 декабря 2009 года относительно Программы секторной поддержки “Содействие развитию взаимной торговли путем преодоления технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС”.

Целью данной программы является реализация стратегических мероприятий, включительно с гармонизацией горизонтального и технического законодательства, гармонизацией стандартов и модернизацией институтов обеспечения качества. Реформы должны способствовать повышению уровня безопасности продукции, созданию благоприятной среды для предприятий и инновационной деятельности, а также интеграции экономики Украины в европейскую и мировую экономику, говорится в сообщении.

В целом, по данным Представительства ЕС в Украине, данная программа включает компонент бюджетной поддержки с общим объемом грантовых средств 39 млн. евро, которые будут перечисляться четырьмя траншами непосредственно в государственный бюджет Украины в течение четырех лет.

Кроме этого, начинается компонент технической помощи с общим бюджетом в 6 млн. евро.

Как отметили в Представительстве ЕС, выплата первого транша бюджетной поддержки в объеме 12 млн. евро была осуществлена после проведения оценки Европейским Союзом достаточности макроэкономической стабильности и развития сферы управления государственными финансами в Украине. “Правительство Украины в рамках комплексной программы экономических реформ продемонстрировало стремление к решению основных проблематичных вопросов в системе технического регулирования, используя в качестве индикаторов подходы, которые применяются в ЕС”, - говорится в сообщении.

Также, отметили в Представительстве, ЕС одобрительно отнесся к недавнему принятию Верховной Радой двух важных законов – "О рыночном надзоре и контроле продукции" и "О недопущении оборота в Украине опасной продукции".

В то же время Европейский Союз обратил внимание правительства Украины на тот факт, что система государственных закупок должна развиваться на принципах прозрачности, открытости и соответствия международным стандартам. Отклонение от этих принципов может поставить под угрозу соответствие Украины требованиям относительно предоставления последующей бюджетной поддержки Европейского Союза, подчеркнули в Представительстве ЕС в Украине.

Решения относительно выплаты следующих трех траншей бюджетной поддержки в рамках Программы секторной поддержки “Содействие развитию взаимной торговли путем преодоления технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС” также будут зависеть от выполнения индикаторов, согласованных совместно Европейским Союзом и Правительством Украины при подписании программы, отмечается в сообщении.

Европейский Союз надеется, что бюджетная поддержка станет средством ускорения и поддержки реформ в области технического регулирования, а также обеспечит их результативность и соответствие совместно согласованным планам. Также ЕС выражает уверенность, что эти реформы будут способствовать улучшению делового климата в Украине и будут реализованы, в первую очередь, в интересах украинских потребителей, которые получат доступ к безопасным и качественным товарам, которых они заслуживают, отметили в Представительстве Европейского Союза в Украине.