Кабмин запретил магазинам беспошлинной торговли обслуживать юрлиц

Кабинет министров Украины запретил магазинам беспошлинной торговли (duty free) обслуживать юридических лиц.

Соответствующее постановление №1199 от 27 декабря, которое вносит изменения в правила продажи товаров в магазинах беспошлинной торговки, размещено на сайте правительства.

«Продажа товаров/услуг магазинами беспошлинной торговли может осуществляться исключительно физическим лицам, которые выезжают за таможенную границу Украины, или физическим лицам, которые перемещаются транспортными средствами, которые принадлежат резидентам и находятся вне таможенной границы Украины”, - говорится в новой редакции правил.

Постановление вступает в силу через 45 дней после обнародования.

Напомним, что согласно прежней редакции, магазины беспошлинной торговли могли осуществлять реализацию товаров за наличные в национальной или иностранной валюте, кредитными карточками и чеками физическим лицам, а также в безналичной форме - юридическим лицам, которые обслуживают пассажиров международных рейсов после прохождения ими паспортного и таможенного контроля.