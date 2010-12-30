В 2010 году из Украины на утилизацию вывезено 2,6 тыс. т пестицидов

Министерство охраны окружающей природной среды в 2010 году организовало вывоз из Украины 2,62 тыс. тонн непригодных химических средств защиты растений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, сбор, затаривание и вывоз агрохимикатов в т.г. осуществлялся на территории 11 областей, а также в АР Крым. В результате реализации программы от непригодных химикатов полностью очищены Волынская, Черновицкая, Тернопольская области и Севастополь.

Наибольшее количество непригодных пестицидов было вывезено из Донецкой (370,4 т) Запорожской (390 т) областей и АР Крым (724,8 т). С территории Луганской области было вывезено 197,1 т, Киевской - 179,5 т, Кировоградской - 177,8 т, Хмельницкой - 152,2 т, Тернопольской - 98,3 т, Волынской - 94,4 т, Ивано-Франковской - 83 т, Херсонской - 76,66 т, Винницкой - 60 т, Черновицкой - 13,3 т, с территории Севастополя - 2 т.

Работы по вывозу непригодных к использованию пестицидов выполнялись госпредприятием "Национальный центр обращения с опасными отходами" при Минприроды. Отходы были транспортированы на специализированные заводы SARPI (Польша) и SAVA (Германия) для дальнейшего обезвреживания.

По данным Минприроды, всего в 2010 году с территории Украины было вывезено 12,5 тыс. непригодных токсических веществ, в т.ч. «премикс» из Закарпатской области, а также частично гексахлорбензол с полигона в Калуше (Ивано-Франковская область).