Кировоградский облсовет просит руководство страны урегулировать вопрос экспорта зерна

Кировоградский областной совет обратился к Президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой о нормализации функционирования рынка зерна, урегулировании вопроса экспорта зерновых культур и определении соответствующей квоты.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение с трибуны в ходе сессии облсовета озвучил председатель постоянной комиссии по вопросам социального развития села, аграрной политики, пищевой и перерабатывающей промышленности, рационального использования земель Анатолий КУЗЬМЕНКО.

По его словам, в 2010 году валовой сбор зерновых Кировоградской области составил 2,3 млн. тонн, что втрое превышает внутреннюю потребность, в том числе, более 150 тыс. тонн кукурузы (на 60% больше потребности). На 1 декабря на складах и элеваторах накопилось 490 тыс. тонн кукурузы. При этом рынок зерна практически заморожен из-за ограничения экспорта зерновых.

Как отметил А.КУЗЬМЕНКО, нехватка оборотных средств у аграриев привела к задержке в уборке поздних зерновых культур и может сказаться на подготовке к весенне-полевым работам.

Депутаты облсовета просят руководство страны пересмотреть квотную политику касательно экспорта кукурузы и сократить финансовую нагрузку на аграриев.