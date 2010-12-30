В Черниговской области объем сельхозпроизводства уменьшился на 13%

В Черниговской области объем продукции сельского хозяйства за январь–ноябрь 2010 года во всех категориях хозяйств, по расчетам, уменьшился против января–ноября 2009 года на 13%. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В сельскохозяйственных предприятиях объем производства продукции составлял 91,7%, а в хозяйствах населения – 83,8 %.

Объем производства продукции растениеводства, сравнительно с январем–ноябрем 2009 года, уменьшился на 17,6%, в т.ч. в аграрных предприятиях – на 11%, а в хозяйствах населения – на 22%.

Объем производства продукции животноводства составил 95,9% уровня соответствующего периода 2009 года (в аграрных предприятиях – 97,5%, в хозяйствах населения – 95%).

Общий объем реализованной предприятиями собственной продукции за январь–ноябрь 2010 года, сравнительно с соответствующим периодом прошлого года, увеличился на 21,9%, в т.ч. животноводческой – на 31,9%, растениеводческой – на 17,6%. Доля продукции растениеводства в общей стоимости составляла 67,8%, животноводства – 32,2%.