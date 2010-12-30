Начала действовать квота на экспорт крахмальной патоки в Беларусь

Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, которым он утвердил квоту на экспорт крахмальной кукурузной патоки из Украины в Беларусь до конца 2011 года. Соответствующее постановление от 22 декабря № 1172 опубликовано сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, объем квот на экспорт крахмальной кукурузной патоки на таможенную территорию Беларуси, которая подлежит лицензированию до 31 декабря 2011 году, составляет до 31 декабря 2010 года – 2,5 тыс. тонн, и до 31 декабря 2011 года – 5,5 тыс. тонн.

Документом поручено министерству экономики Украины обеспечить лицензирование экспорта в рамках установленных квот.

Постановление вступило в силу с момента опубликования.