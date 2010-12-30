Директором «Бершадьмолоко» назначен Панчук

Директором Публичного акционерного общества «Бершадьмолоко» решением наблюдательного совета общества сроком на 1 год назначен Александр ПАНЧУК.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решением набсовета с указанной должности уволен Александр ПАЛЬЧУК (акциями не владеет), вместо него на должность директора общества сроком на 1 год назначен Александр ПАНЧУК (акциями не владеет).

Как сообщал УНИАН, «Кондитерская корпорация «Рошен» сконцентрировала 86% акций «Бершадьмолоко».

Справка УНИАН. «Бершадьмолоко» является закрытым акционерным обществом и основано в 1963 году (с. Флорино, Бершадский район, Винницкая область). Мощности завода дают возможность перерабатывать до 250 тонн молока в сутки. «Бершадьмолоко» производит молоко и молочные продукты, сливки, сметану, молоко пастеризованное, масло сливочное свежее, казеин (молочный), кефир, молоко сгущенное и сухое, молоко сухое роллерной сушки, молоко сухое вакуумной сушки, сыр, творог, сыр низкой жирности, корма, кормовые продукты для животных (продолжение), заменители молока для животных. 30% своей продукции «Бершадьмолоко» экспортируется в страны СНГ.

"Бершадьмолоко" в 2009 году увеличило прибыль почти в 20 раз или на 19,3 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 20,313 млн. грн.