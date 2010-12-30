«Астарта» расширила земельный банк до 210 тыс. га

Агрохолдинг «Астарта», один из крупнейших производителей сахара, расширил земельный банк на 20% - до 210 тыс. га в 2010 году. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

«Придерживаясь стратегии органического роста, по состоянию на конец декабря 2010 г. агропромхолдинг увеличил площади обрабатываемых сельскохозяйственных земель до 210 тыс. га (+20%). Вся земля используется в процессе производства: в полном соответствии с технологической картой подготовлено под посевную 2011 более 160 тыс. га (+26%), в том числе, внесены комплексные минеральные удобрения под сахарную свеклу на площади 43 тыс. га. Кроме того, все озимые на площади около 41 тыс. га (+17%) в хорошем состоянии», - говорится в сообщении.

«В 2010 году мы значительно увеличили активы «Астарты», в частности, расширили земельный банк, повысили мощности наших сахарных заводов, ввели в эксплуатацию несколько элеваторов и зернохранилищ, современный молочно-товарный комплекс, комбикормовый завод и комплекс для предпосевной подготовки семян. Компания имеет хорошие возможности для последующего динамического роста, какие мы планируем успешно реализовать уже в следующем году», - отметил генеральный директор "Астарта-Киев" Виктор ИВАНЧИК.

В компании сообщили, что по результатам жатвы 2010 года валовой сбор зерновых и масличных превысил 330 тыс. тонн. При этом, не смотря на сложные погодные условия, которые негативно повлияли на урожайность, компании удалось увеличить валовой сбор кукурузы на 3% и сои на 61%.

Отмечается, что важной составной частью деятельности агропромхолдинга является молочное животноводство. В 2010 году поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 9% - до 24 тыс., а производство молока на 16% - до 51 тыс. тонн. Средний надой на одну корову в 2010 году составил около 5 тонн (+ 14%).

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО АФ "им. Довженко" и ООО "Добробут"; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".