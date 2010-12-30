«Астарта» снизила производство свекловичного сахара на 11%

Агрохолдинг «Астарта», один из крупнейших производителей сахара, завершили производство свекловичного сахара. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

В ходе текущего сезона было переработано 1,560 тыс. тонн свеклы (+2% к прошлому году) и произведено около 200 тыс. тонн сахара, что на 11% ниже показателя за прошлый сезон (225 тыс. тонн). Как отметили в компании, снижение объемов производства сахара связано с незапланированно низкими урожайностью и выходом сахара (12,7% в 2010 г., по сравнению с 14,8% в 2009 г.) в результате аномальных погодных условий.

Одновременно, благодаря осуществленным инвестициям и внедрению новых технологий, среднее потребление газа для переработки одной тонны сахарной свеклы на заводах агропромхолдинга уменьшилось на 8%, по сравнению с предыдущим годом, и составило 33 куб. м.

"В целом, мы довольны результатами производственного года, который завершился. Безусловно, объемы изготовленной продукции были откорректированы крайне неблагоприятными погодными условиями. Тем не менее, в этой ситуации мы закрепили наши лидирующие позиции на рынке, повысили энергоэффективность и успешно начали деятельность в новом сегменте бизнеса – трейдинге зерновыми и сахаром», - отметил генеральный директор "Астарта-Киев" Виктор ИВАНЧИК.

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО АФ "им. Довженко" и ООО "Добробут "; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".