«Нибулон» сохранил валовой сбор зерна на уровне 2009 года

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных в Украине, по итогам года сохранил валовой сбор зерна на уровне 2009 года. Об этом говорится в сообщении компании.

«Валовой сбор урожая культур, не смотря на неблагоприятные погодно-климатические условия, в компании составил почти 300 тыс. тонн», - говорится в сообщении. Напомним, по итогам 2009 года компания собрала более 300 тыс. тонн зерна.

В компании отметили, что в текущем году были собраны рекордные урожаи кукурузы и озимого рапса. Так, филиалами компании собрано около 100 тыс. тонн кукурузы.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. т, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. т и строительству буксиров.

В 2008/09 компания экспортировала 4,6 млн т зерновых и масличных культур, в 2009/2010 МГ – 4,8 млн т.