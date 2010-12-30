«Нибулон» в 2010 году построил 409 тыс. тонн элеваторных емкостей

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в Украине, увеличил в 2010 году элеваторные мощности на 409 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы построили и ввели в эксплуатацию 409 тыс. тонн элеваторных емкостей», - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2010 году спущено на воду 8 несамоходных судов общим водоизмещением 34 тыс. тонн. При этом в 2010 году объемы перевозок компанией «Нибулон» превысили 700 тыс. тонн.

Также сообщается, что в 2010 году «Нибулон» приобрел 2 агрофирмы: «Мрия» (Хмельницкая обл.) и «Романивская» (Житомирская обл.), что позволило увеличить площади посева на 4 тыс. га и объемы производства продукции животноводства.

Кроме того, до конца 2010 года компания планирует завершить строительства речного терминала на р. Днепр в г. Кременчуг (Полтавская обл.).

Также в компании сообщили, что по итогам 2010 году валовой объем производства молока составляет больше 3000 тонн.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. т, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. т и строительству буксиров.

В 2008/09 МГ компания экспортировала 4,6 млн. т зерновых и масличных культур, в 2009/2010 МГ – 4,8 млн. т.