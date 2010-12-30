Сахарные заводы завершают производство сахара

Сахарные заводы Украины завершают переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

По данным ассоциации, на 29 декабря т.г. сахарные заводы произвели 1 млн. 543 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года против 1 млн. 267 тыс. тонн, произведенных на эту же дату в 2009 году.

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 13,36 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 9,42 млн. тонн на аналогичную дату 2009 года.

На 29 декабря т.г. заводами переработано 13,03 млн. тонн свеклы (в 2009 г. – 9,19 млн. тонн).

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступили 73 сахарных завода (в 2009 г. – 56 заводов). На сегодня работает 1 завод (в 2009 г. – 1), 72 завода уже завершили производство (2009 г. – 55).

В ассоциации отметили, что до конца года переработка сахарной свеклы будет завершена.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем году в Украине будет произведено 1,7 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года.