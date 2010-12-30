С 1 января вступает в силу решение Кабмина Тимошенко о земельных актах

В Украине с 1 января 2011 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 9 сентября 2009 года № 1021 "Об утверждении порядков ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Одновременно с этим постановлением вступает в силу также с 1 января 2011 года постановление "Об утверждении Временного порядка присвоения кадастрового номера земельному участку" (№ 747 от 18 августа 2010 года), который был принят правительством Николая АЗАРОВА в развитие постановления предыдущего правительства, - "Об утверждении порядков ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли".

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением № 749 от 18 августа 2010 года утвердил временный порядок присвоения кадастрового номера земельному участку. Как объясняется в этом постановлении, такое решение принято с целью обеспечения проведения государственной регистрации земельных участков в период до законодательного урегулирования вопросов относительно ведения государственного земельного кадастра и в соответствии с пунктом "д" статьи 13 Земельного кодекса Украины.

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО постановлением № 1021 от 9 сентября 2009 года утвердило порядки ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли. Предусматривалось, что это постановление вступит в силу с 1 января 2011 года.