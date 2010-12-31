АМКУ оштрафовал «Милкиленд-Украина» за нарушение конкурентного законодательства

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ДП «Милкиленд-Украина» (г. Киев) на 60 тыс. грн. за нарушение конкурентного законодательства в виде опосредствованного приобретения акций в уставном капитале ОАО «Черниговский молокозавод» и опосредованного и непосредственного приобретения доли в уставном капитале ООО «Управленческая компания Молочные изделия» (обе - г. Сквира, Киевская обл.) без получения соответствующих разрешений органов комитета, наличие которых необходимо.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Как сообщается, ответчик признал нарушение и обязался уплатить штраф в государственный бюджет. Разрешение на концентрацию предоставлено с наложением обязательств на ее участников. В частности, предприятия должны обеспечивать установление экономически обоснованных цен на молоко цельное для промышленной переработки в пределах населенных пунктов и районов Черниговской области, а также не создавать препятствий доступу на этот рынок.

Справка УНИАН. В Украине ДП "Милкиленд-Украина" принадлежит 10 перерабатывающих заводов, в том числе ООО "Миргородский сыродельный комбинат" (Полтавская обл.), ЗАО "Первый Киевский молочный завод" (Киевская обл.) и ООО "Молдом" (Днепропетровская обл.), а также четыре агрофермы. Производственные мощности позволяют перерабатывать свыше 500 тыс. тонн сырого молока в год.

На рынке "Милкиленд-Украина" представлена торговыми марками: "Добряна", "Коляда", "Роменская", Fibo, "Столица", "Крещатик", "Каштан".

Milkiland N.V. – диверсифицированный производитель молочной продукции, работающий на рынках России и Украины с 1999 года.