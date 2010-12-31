АМКУ оштрафовал «Терра Фуд» за приобретение доли ООО «Белоцерковский молочный комбинат»
11:22, 31 декабря 2010Агро
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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Управляющая компания «Терра Фуд» (г. Киев) на 15 тыс. грн за нарушение конкурентного законодательства в виде приобретения доли в уставном капитале ООО «Белоцерковский молочный комбинат» (Киевская обл.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Сообщается, что ответчик признал нарушение и обязался оплатить штраф в государственный бюджет. Во время определения штрафных санкций комитет учел выполнение рекомендаций компанией относительно снижения оптово-отпускных цен на твердый сыр и масло. Разрешение на концентрацию предоставлено.
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