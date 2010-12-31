Аграрии Полтавской области в 2010 г. купили техники на 302,5 млн. грн.

Аграрии Полтавской области в 2010 году приобрели 1193 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 302,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО.

"Сельхозпроизводители приобрели в этом году 1193 единицы крупной сельскохозяйственной техники - комбайны, тракторы на общую сумму 302,5 млн. грн. В прошлом году - 798 единиц на 215 млн. грн.", - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

Он также отметил, что 2010 год для аграриев области был тяжелым.

"Мы пережили тяжелый год, который завершили с валом зерновых 2,9 млн. тонн. Безусловно, на фоне 4 млн. тонн, собранных с полтавских полей в 2009-м, наиболее успешном, году - это уменьшение, оно сказывается во всех статистических данных, но одновременно представляет третий результат в государстве. На 2011 год приоритетом в работе остается животноводство. Мы сегодня понимаем, что находимся лишь в начале этой работы, хотя и имеем в этом году увеличение производства молока, мяса, яиц", - сказал губернатор. Он отметил, что сегодня на Полтавщины производится около 14% процентов общего объема молока в государстве.

А.УДОВИЧЕНКО подчеркнул, что товаропроизводители пришли к пониманию, что необходимо вкладывать средства в строительство современных животноводческих комплексов. Такие комплексы уже построены в нескольких районах области.