Вступили в силу ограничения продажи пива и табачных изделий

С 1 января 2011 года в Украине вступили в силу изменения к законодательству относительно ограничения потребления и продажи пива и табачных изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, в первый день нового года вступил в силу подпункт 6 пункта 1 и подпункт 3 пункта 3 раздела I Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков” относительно запрещения продажи табачных изделий в потребительских упаковках, которые содержат меньше 20 сигарет.

В целом, законом внесены изменения в ряд законов Украины, в частности, в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", в Закон Украины "О мерах по предотвращению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" относительно ограничения потребления и продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 года в Украине вступили в силу 28 законов, 18 постановлений и 1 распоряжение Кабинета министров, а также 1 постановление Верховной Рады Украины.

В пресс-службе Минюста со ссылкой на Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Министерство юстиции, сообщили, что в первый день нового года вступили в силу полностью или частично 6 базовых законов и 22 закона, которыми вносятся изменения в действующее законодательство. В частности, 13 законов в финансово-экономической сфере, 4 – в социальной сфере, 3 – в правовой сфере, 3 – в сфере государственного управления, 1 закон в сфере технической безопасности и безопасности труда, 1 – в сфере физической культуры и спорта, 1 – в научно-технической сфере, 1 – в сфере здравоохранения, 1 – в сфере культуры.

Среди базовых законов 1 января вступил в силу Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Кроме того, вступили в силу основные положения Налогового кодекса Украины.

Вступил в силу Бюджетный кодекс Украины, а также вступили в силу отдельные положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».