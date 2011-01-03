Завтра в Украине похолодает

4 января, согласно прогнозам синоптиков, в восточной и южной частях Украины будет облачно с прояснениями. Пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем, кое-где налипание мокрого снега, гололед (в Крыму, Херсонской, Запорожской и восточных областях местами сильные осадки).

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В течение суток ветер будет северным, северо-западным, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла. На остальной территории переменная облачность; без существенных осадков; ветер западный, 5-10 м/с; температура ночью 8-13°, днем 4-9° мороза; в Карпатах ночью 15-20°, днем 6-11° мороза. На дорогах страны гололедица.

В Киеве и области - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 4-9° мороза. По Киеву температура ночью 9-11°, днем 6-8° мороза.