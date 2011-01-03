Минэкономразвития до 7 января закончит прием заявок на экспорт с/х продукции по квотам

Министерство экономического развития и торговли Украины до 7 января закончит прием заявок на получение лицензий на экспорт сельскохозяйственной продукции по дополнительным квотам, действующим до 31 марта в 2011 года.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минэкономразвития и торговли.

Согласно сообщению, прием заявок начался 31 декабря 2010 года и в соответствии новым правилам, срок их принятия ограничен 7 днями.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Кабмин увеличил объем экспортных квот на 1,5 млн. т. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.

Однако 22 декабря министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна.